أهلي جدة والإيرانيون.. تعثر في البداية واكتساح لاحق

يخوض أهلي جدة يوم الثلاثاء المواجهة رقم 13 أمام الفرق الإيرانية بدوري أبطال آسيا حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق ذوب آهن على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط.

ويحمل الأهلي سجلاً مميزاً أمام الفرق الإيرانية، إذ سبق أن واجههم 12 مرة ونجح بتحقيق 6 انتصارات وخسر ثلاثا وتعادل مثلها ابتداءً من نسخة 2010.

وواجه الأهلي الفرق الإيرانية لأول مرة في نسخة 2010 حينما التقى استقلال طهران في دور المجموعات وخسر اللقاءين بذات النتيجة2-1.

وفي نسخة 2012 وقع الأهلي بجانب سباهان في مجموعة واحدة وتعادلا ذهاباً 1-1، قبل أن يخسر لقاء الرد 2-1.

وفي ذات النسخة 2012 التقى الأهلي نظيره سابهان في الدور ربع النهائي وتعادلا سلبيا ذهاباً، ونجح بتحقيق فوزه الأول على الإيرانيين في مواجهة الإياب بنتيجة 4-1.

وفي نسخة 2013 التقى الأهلي مرة أخرى فريق سابهان في دور المجموعات وفاز ذهاباً واياباً 4-2، و4-1 على التوالي.

وفي نسخة 2015 واجه الأهلي فريق تركتور تبريز وفاز ذهاباً 2-صفر وتعادلا اياباً 2-2.

آخر مواجهات الأهلي أمام الفرق الإيرانية كانت في الدور ثمن النهائي لنسخة 2015 حينما التقى فريق نفط طهران وفاز ذهاباً واياباً 1-صفر، و 2-1 على التوالي.