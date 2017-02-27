استقلال طهران يهزم التعاون بثلاثية

ألحق استقلال طهران الخسارة الأولى بضيفه التعاون السعودي حينما هزمه 3-صفر على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى للمسابقة.

ونجح التعاون بتحقيق انتصاره التاريخي الأول في دوري أبطال آسيا بمشاركته الأولى على ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في المرحلة السابقة.

وتمكن استقلال طهران من تسجيل هدف مبكر وتحديداً بعد مرور 35 ثانية عن طريق مهاجمه كافح رضائي الذي اقتنص كرة داخل منطقة الجزاء وسددها في شباك الحارس سلطان الغامدي.

و على الرغم من الهدف المبكر إلا أن التعاون قدم أداءً جيداً بعدما فرض سيطرته على أغلب الشوط الأول إلا أن هجماته كانت علو استحياء ولم تشكل خطورة على مرمى الايرانيين.

وفي الشوط الثاني فرض فريق استقلال سيطرته وتمكن لاعبه محسن كريمي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 69 بعدما تابع تسديدته كافح رضائي العائدة من الحارس سلطان الغامدي ليسدد الكرة في الشباك الخالية.

وسنحت فرصة ثمينة للتعاون لتسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق مهاجمه الفرنسي الكسن ندياي الذي أهدر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله السوري جهاد الحسين إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 88 تمكن المدافع البرازيلي ليوناردو بادوفاني من تسجيل الهدف الثالث لاستقلال طهران بعدما ارتقى لعرضية زميله علي قرباني وحول الكرة برأسه في شباك التعاون.