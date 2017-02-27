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الباطن يضم محسن العيسى

المصدر: العربية.نت
محسن العيسى بعد التوقيع
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أعلنت إدارة الباطن التوقيع مع محسن العيسى لاعب أهلي جدة ونجران سابقاً ليمثل الفريق فيما تبقى من منافسات دوري المحترفين السعودي.

ولم ينضم العيسى إلى أي فريق منذ نهاية عقده مع نجران الموسم الماضي، عقب خوضه 10 مباريات مع الفريق الجنوبي قبل هبوطه إلى مصاف دوري الدرجة الأولى.

وبدأ العيسى مشواره مع كرة القدم في نادي الأنصار، قبل الانتقال إلى أهلي جدة في 2012، ولعب معه موسماً حتى تعرض إلى قطع في رباط ركبته الصليبي، ولم يحصل على دقائق لعب كافيه بعد تعافيه منها.

ويحتل الباطن المركز العاشر برصيد 20 نقطة، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

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#الباطن, #محسن العيسى

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