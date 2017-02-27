الكوري نام تاي هي يحرم الفتح من فوزه الآسيوي الأول

فرط الفتح السعودي بنقطتين ثمينتين بعد تعادله أمام ضيفه لخويا القطري 2-2 على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وكان الفتح قريباً من تحقيق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا بمشاركته الثانية بعد أن كان متقدماً حتى الدقيقة 86 والتي شهدت تسجيل الضيوف هدف التعادل.

وبدأت المباراة بهجوم للضيوف الذين اقتنصوا هدف السبق بعد مرور 19 دقيقة عن طريق المهاجم المغربي يوسف العربي الذي ارتقى لعرضية زميله التونسي يوسف المساكني وحول الكرة برأسه في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وانتظر الفتح حتى الدقيقة 40 حينما نجح مهاجمه البرازيلي ناثان جونيور بتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني فرض الفتح سيطرته وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق مدافعه الخبير سياف البيشي الذي استغل خطأ حارس لخويا كلود أمين في ابعاد الكرة ليضع الكرة في الشباك.

وحاول لخويا القطري العودة ونجح بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 86 عن طريق لاعبه الكوري نام تاي هي الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء من زميله كريم بوضيف ليسددها قوية في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وكاد الفتح أن يقتنص هدف الفوز في الوقت بدل الصائع حينما اخترق مهاجمه ناثان جونيور دفاع لخويا وسدد كرةً إلا أنها وصلت ضعيفة بأحضان الحارس كلود أمين.

ورد لخويا سريعاً على هجمة الفتح وأهدر مهاجمه المغربي يوسف العربي أن يهدي فريقه ثلاث نقتط ثمينة حينما تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله اسماعيل محمد الا أنه سدد الكرة وتصدى لها الحارس عبدالله العويشير.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد لخويا إلى 4 نقاط في المركز الأول، وارتفع رصيد الفتح الى نقطة في المركز الاخير.