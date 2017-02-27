الهلال يبحث عن الفوز الأول..وأهلي جدة يتطلع إلى الصدارة

يبحث الهلال السعودي عن انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا هذا العام حينما يستضيف نظيره الريان القطري على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يسعى مواطنه أهلي جدة لمواصلة سطوته على الأندية الإيرانية حينما يحل ضيفاً على ذوب آهن في العاصمة العمانية مسقط في المرحلة الثانية من منافسات المجموعتين الثالثة والرابعة للمسابقة.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يبحث الهلال عن ثلاث نقاط ستمنحه الصدارة حينما يستضيف الريان القطري.

وبدأ الهلال المسابقة ببداية جيدة بعد تعادله أمام مضيفه بيروزي الإيراني 1-1 في عمان يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن نجح لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو بخطف هدف التعادل قبل نهاية المباراة بـ8 دقائق.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين قبل انقضائه بـ7 مراحل، وستكون هذه المواجهة بروفة قوية قبل لقائه المرتقب أمام اتحاد جدة يوم الأحد المقبل في المرحلة الت20 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وفي المقابل يسعى الريان القطري للخروج بأي نتيجة إيجابية تبقيه في الصدارة وتعطيه دفعة كبيرة للتأهل المبكر بعد فوزه على ضيفه الوحدة الإماراتي 3-1 في المرحلة الأولى.

وتلقى الريان "حامل لقب الدوري القطري" خسارة مفاجئة من الغرافة في الدوري المحلي ليبقى في المركز الثالث برصيد 44 نقطة وبفارق 9 نقاط عن السد المتصدر ووصيفه لخويا.

ذوب آهن وأهلي جدة

وعلى ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط يتطلع أهلي جدة لمواصلة انتصاراته على الفرق الإيرانية حينما يحل ضيفاً على ذوب آهن.

ويتصدر الأهلي ترتيب مجموعته بعد فوزه على ضيفه بونيودكور الأوزبكي 2-صفر في المرحلة الأولى وبفارق نقطتين عن ذوب آهن والعين الإماراتي اللذين تعادلا 1-1 في الإمارات الأسبوع الماضي.

وسجل عمر السومة وسلمان مؤشر هدفين ليقودا فريقهما إلى تحقيق الفوز الأول على ضيفه الأوزبكي، بينما عاد ذوب آهن من العين بنقطة تعادل ثمينة.