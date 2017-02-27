رامون دياز: الحديث عن مباراة اتحاد جدة لا زال مبكراً

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال أن استضافة مباراة فريقه أمام الريان تتطلب الفوز وإسعاد الجماهير، للوصول إلى النقطة الرابعة في دوري أبطال آسيا بعدما تعادل الأزرق أمام بيروزي الإيراني في الجولة الأولى.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي: خوض المباراة على أرضنا يتطلب منا الفوز وإسعاد الجماهير التي عودتنا على الحضور في كل المباريات ودعم الفريق في أكثر من مكان، ونحن مستعودون لخوض المباراة وتحقيق الفوز. مشيراً إلى غياب الثنائي سالم الدوسري وفهد الثنيان عن المباراة بسبب الإصابة.

وزاد دياز: لا يمكن ربط مباراة الريان بمواجهة اتحاد جدة الدورية، الأهم أن نحقق الفوز في المباراة القارية، وبعدها لدينا وقت كاف للتفكير في مواجهة الاتحاد، لكن بشكل عام نملك فريقاً جاهزاً لخوض المباراتين.