عبدالرحمن بن مساعد يعود إلى الهلال

ظهر الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس الهلال السابق في تدريبات الفريق الأخيرة قبل مواجهة الريان القطري آسيويا، بعد فترة طويلة من الغياب تلت استقالته من منصبه.

ونشر حساب نادي الهلال على "تويتر" صوراً للأمير عبدالرحمن بن مساعد في تدريب الأزرق قبل يوم من مواجهة الريان القطري، إلى جانب الأمير نواف بن سعد رئيس النادي الحالي.

واستقال الرئيس الهلالي السابق من منصبه مطلع 2015 عقب خسارة الفريق لقب دوري أبطال آسيا 2014 أمام ويسترن سيدني واندررز الأسترالي، وكأس ولي العهد أمام أهلي جدة، بعد 7 سنوات من رئاسته النادي العاصمي حقق خلالها 10 ألقاب محلية.

وعمل الأميران عبدالرحمن ونواف في دورة رئاسة كاملة عندما كان الثاني نائباً للرئيس بين عامي 2008-2013، قبل أن يستقيل من منصبه لظروف خاصة.