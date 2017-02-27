غروس: يجب أن نسعد جماهير الأهلي في مسقط

أكد السويسري كريستيان غروس مدرب أهلي جدة بأن فريقه سيحقق الفوز لإسعاد الجماهير التي استقبلت الفريق في مسقط قبل مواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، معرباً عن سعادته باللعب في عمان للمرة الأولى.

وقال كريستيان غروس في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفريق الإيراني: نن مستعدون بشكل للمواجهة بشكل جيد، ونريد تحقيق الفوز وجمع أكبر عدد من النقاط في بداية المنافسة، رغم قوة الخصم .

وزاد المدرب السويسري: وجدنا استقبالاً رائعاً من قبل جماهير الأهلي في عمان، وعلينا الفوز وإسعادهم، والحقيقة أنني سعيد جداً باللعب في عمان للمرة الأولى.

ويملك أهلي جدة 3 نقاط بعد فوزه على بونيودكور الأوزبكي في ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.