أهلي جدة يقهر النقص بفوز قاتل على ذوب آهن

اقتنص أهلي جدة ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه الصعب على مضيفه ذوب آهن الإيراني 2-1 على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط، في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

ونجح الأهلي باستعادة صدارته بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط وبفارق نقطتين عن العين الإماراتي الوصيف الذي فاز بصعوبة على مضيفه بونيودكور الأوزبكي 3-2، في حين بقي ذوب آهن على رصيده السابق نقطة وحيدة.

وفرض الأهلي سيطرته مبكراً وانتظر حتى الدقيقة 29 حينما نجح لاعبه عبدالفتاح عسيري بتسجيل هدف السبق بعد متابعته لتسديدة زميله اليوناني فيتفاتزيديس ووضع الكرة في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مدافع الأهلي، معتز هوساوي، الذي تسبب بركلة جزاء ونجح بتسجيلها لاعب ذوب آهن مهدي رجب زاده.

وفي الشوط الثاني استغل ذوب آهن نقص لاعبي الأهلي وفرض سيطرته على مجرياته وحاول الضيوف الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وتحسن مستوى الأهلي في منتصف الشوط الثاني بعد دخول المهاجم سلمان مؤشر بديلاً لحسين المقهوي الذي ازعج دفاعات ذوب آهن.

وعند الدقيقة 86 نجح السوري عمر السومة بتسجيل هدف الفوز بعد تصديه لخطأ على قوس منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس الإيراني.

وفي الوقت بدل الضائع كاد المهاجم مهند عسيري أن يسجل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله تيسير الجاسم ليواجه الحارس إلا أن الأخير نجح بالتصدي لها ليعلن الحكم نهاية المباراة بفوز الأهلي 2-1.