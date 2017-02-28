الإسماعيلي: التواصل مع الشباب حول قضية أنطوي توقف

أكد محمد مظهر عضو مجلس إدارة الإسماعيلي المصري والمتحدث باسمه أن إدارة ناديه اتفقت مع نظيرتها في الشباب السعودي أواخر العام الماضي على جدولة قيمة انتقال المهاجم النيجيري جون أنطوي، لكن الأخيرة لم تنفذ الاتفاق، مشيراً إلى أن التواصل انعدم بين الطرفين بعد التقدم بشكوى رسمية إلى فيفا.

وانتقل جون أنطوي من الإسماعيلي إلى الشباب مطلع العام 2015 ولعب نصف موسم قبل أن يخالصه النادي السعودي، ويعود إلى مصر وتحديداً بقميص الأهلي المصري.

وقال مظهر لـ"العربية.نت": لم يعد لنا خيار بعد تجاهل الشبابيين اتفاقنا غير الذهاب إلى فيفا، وبعدها لم يحصل بيننا أي تواصل وننتظر قرار الاتحاد الدولي بخصوص تسليمنا مبلغ الانتقال.

وزاد المتحدث باسم النادي المصري: نطالب إدارة الشباب بـ550 ألف دولار كانت المفروض أن تسدد في الشهر السادس من عام 2015، أي أن المبلغ تأخر ما يقارب 3 أعوام، وبحسب قوانين فيفا فإن هذا المبلغ سيضاف إليه غرامة تأخير، لكن حتى الآن لا نعرف كم ستصل القيمة الإجمالية للمبلغ.

وحول إمكانية وصولهم مع إدارة الشباب إلى حل ودي للقضية أجاب: كما ذكرت سابقاً لم يحدث تواصل بعدما رفعنا الشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن ربما نتفاهم على ذلك إذا بادرت إدارة الشباب، ويجب قبل ذلك أن نعود إلى الإدارة القانونية في النادي، لأننا لا نعرف إذا سحبنا الشكوى كيف سنعيدها مجدداً.

ولعب أنطوي مع الشباب بين شتاء وصيف العام 2015، محرزاً له 4 أهداف في جميع البطولات.