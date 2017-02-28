الشلهوب يهدي الهلال 3 نقاط ثمينة أمام الريان

أهدى لاعب الهلال محمد الشلهوب فريقه ثلاث نقاط ثمينة بعد تسجيله لهدف الفوز في الوقت القاتل في شباك الريان بالمباراة التي انتهت 2-1، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وفاجأ الهلال ضيفه بهدفٍ مبكر وتحديداً بعد مرور 3 دقائق حينما حول مهاجمه البرازيلي كارلوس ادواردو عرضية زميله محمد البريك بقدمه في شباك الحارس عمر باري.

وحاول الريان العودة سريعاً حينما كثف هجومه على مرمى الهلال وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه سبستيان سوريا الذي سدد كرةً ذهبت بجانب القائم الأيمن للحارس عبدالله المعيوف.

وكاد الريان أن يعود للمباراة حينما تصدى قائده رودريغو تاباتا لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية ألا أنها أصابت العارضة الهلالية.

وسنحت فرصة خطيرة للريان قبل نهاية الشوط الأول حينما حول لاعبه مصعب خضير كرةً عرضية متقنة للقائد تاباتا الذي فشل في وضعها بالشباك.

وفي الشوط الثاني انخفض أداء الفريقين في الدقائق العشر دقائق الأولى إذ عمد كل فريق على اغلاق مناطقه الدفاعية.

وكاد لاعب الهلال نواف العابد أن يفاجئ الضيوف بهدفٍ ثان حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتذهب بجانب القائم الأيسر لحارس الريان عمر باري.

وعند الدقيقة 55 أهدر الاسباني سيرجيو غارسيا مهاجم الريان هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله تاباتا ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها اصطدمت بالشباك الخارجية.

وعند الدقيقة 60 أهدر البرازيلي ليوبوناتيتي مهاجم الهلال هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من مواطنه ادواردو ليواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة سهلة بأحضان الحارس عمر باري.

وواصل الهلال هجومه وسنحت فرصة محققة لمهاجمه ليو الذي تلقى تمريرة من مواطنه ادواردو أمام المرمى ليتباطئ في تسديد الكرة وتجد المدافع ناثان الذي أبعدها.

وعاد الريان وشكل خطورة على مرمى الهلاليين وكاد مهاجمه سبيتيان سوريا أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله مصعب خضير ليسدد الكرة أرضية زاحفة لتصطدم بالشباك الجانبية.

وعند الدقيقة 78 نجح قائد الريان تاباتا بتسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله الاسباني غارسيا برأسه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وكاد سبيتيان سوريا مهاجم الريان أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 81 بعدما ارتقى لعرضية زميله تاباتا وحول الكرة برأسه نحو مرمى الهلال إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالله المعيوف.

وعند الدقيقة 90+4 أتى الفرج للهلاليين بعد حصولهم على ركلة جزاء بعد اصطدام تسديدة مهاجمه السوري عمر خريبين بيد مدافع الريان مصعب خضير، ليتقدم لها اللاعب محمد الشلهوب ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال الى 4 نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن بيروزي الإيراني الوصيف الذي فاز على الوحدة الاماراتي 3-2، في حين بقي الريان على رصيده السابق 3 نقاط في المركز الثالث.