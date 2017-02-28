غروس: محظوظ بتواجد السومة في فريقي

أشاد السويسري كريستيان غروس، مدرب أهلي جدة، بالمستويات التي يقدمها المهاجم السوري عمر السومة مع فريقه الجداوي، مبديا في الوقت ذاته، اعجابه الشديد بالجماهير الأهلاوية التي ساندت الفريق في مسقط.

وقال قائد الدفة الفنية للنادي الغربي: "بدأنا المباراة بشكل جيد، وتوقيت الطرد خدم الفريق الإيراني، وأنا معجب بالجمهور الأهلاوي لأنه كان رائعا طوال اللقاء".

وتابع: "يمتلك فريقي لاعبين مميزين، وبدلاء يصنعون الفارق، وبدايتي بالثنائي فيتفا وعبدالفتاح عسيري كانت بسبب قرائتي للمباراة".

وزاد غروس في حديثه: "أنا محظوظ جدا بتواجد لاعب كبير كعمر السومة في فريقي، وإذا ما أردنا التأهل سنحتاج على الأقل إلى 10 نقاط، وحصولنا على 6 بدون خسارة أمر سيساعدنا كثيرا".