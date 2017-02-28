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ماجد عبدالله سفيراً لمركز الملك سلمان للإغاثة

المصدر: العربية.نت
ماجد عبدالله وعبدالله الربيعة
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اختير ماجد عبدالله قائد المنتخب السعودي ونادي النصر السابق سفيراً لمركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية.

والتقى ماجد عبدالله بعبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على المركز يوم الثلاثاء، وقدم له القميص الخاص بالمركز ودرعاً تذكارية.

وقال ماجد عبدالله: تشرفت بأن أكون سفيراً إنسانياً لمركز الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسعادتي لا توصف بما شاهدت من أعمال المركز الذي يقدم خدماته الإنسانية على أرض الواقع، وكل إنسان لديه بذرة خير، فالكل يستطيع العمل في المجالات التي تخدم الإنسانية.

كلمات دالّة

#ماجد عبدالله, #مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, #عبدالله الربيعة

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