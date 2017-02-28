محمد النويصر: بعنا حقوق بطولة الخليج لضمان استمرارها

أكد محمد النويصر رئيس لجنة التسويق في الاتحاد الخليجي لكرة القدم أن بيع الحقوق التجارية للاتحاد وبطولاته جاء لضمان استمرار البطولة الإقليمية لفترات طويلة.

ووقع الاتحاد الخليجي عقداً لبيع العقود التجارية للاتحاد والبطولات التي ينظمها لمدة 14 موسماً رياضياً مقابل مليار و400 مليون ريال سعودي.

وقال النويصر لـ"العربية": بعنا الحقوق حتى نضمن استمرار هذه البطولات لسنوات طويلة، وستكون جزء من الحقوق للاتحاد الخليجي وجزء ثان للاتحاد المنظم للبطولة، وثالث للاتحادات الأعضاء، على أن تكون حقوق النقل التلفزيوني والإعلان لصالح الشركة بينما ستكون حقوق مبيعات التذاكر لمصلحة الاتحاد المنظم. مشيراً إلى أن تنظيم البطولات بعد نسخة 2019 سيكون لصالح الاتحاد صاحب الملف الأفضل.