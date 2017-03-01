الاتفاق يأمل بإتباع طريق ليستر وتحقيق أول فوز في 2017

يبحث الاتفاق عن فوزه الأول بدوري جميل السعودي للمحترفين بالعام الجديد 2017 حينما يستضيف الرائد على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاح المرحلة 20 من المسابقة.

وفشل الاتفاق في تحقيق انتصار خلال التسع مراحل الماضية بعد تلقيه 6 هزائم أمام الاتحاد والاهلي والنصر والهلال والباطن والوحدة في المرحلة الماضية، وتعادل في ثلاث مواجهات أمام القادسية والشباب والفتح.

ويعود تاريخ فوز الاتفاق الى يوم 24 نوفمبر من العام الماضي حينما انتصر على ضيفه الفيصلي 3-1.

ويأمل الاتفاقيون باستعادة نغمة الانتصارات بقيادة المدرب المؤقت يوهانس إلكو الذي عينته الادارة بديلاً للاسباني غاريدو المقال عقب الخسارة من أمام الوحدة 2-صفر في المرحلة السابقة، ليتراجع الى المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

ونجح الهولندي إلكو بقيادة الاتفاق الى الدور ربع النهائي لكأس الملك بعد فوز فريقه على الفتح الاسبوع الماضي، في أول مباراة له مع الفريق.

وفي المقابل يسعى الرائد الى استعادة نغمة الانتصارات عقب تعادله أمام مضيفه الفيصلي 1-1 في المرحلة السابقة لاسيما وأن الفوز سيصعد بالفريق الى المركز الخامس مؤقتاً.

وقدم الرائد أداءً مميزاً هذا الموسم بقيادة مدربه التونسي نصيف البياوي إذ أن الفريق لم يبتعد عن نغمة الانتصارات لأكثر من مرحلتين بعكس الموسم الماضي الذي كان فيه الفريق قريباً من العودة الى دوري الدرجة الأولى