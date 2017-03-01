الحكم السويدي إريسكون يعود إلى الملاعب السعودية

سيعود السويدي يوناس إريسكون إلى الملاعب السعودية وتحديداً إلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" حكماً لمواجهة اتحاد جدة والهلال في الجولة المقبلة، بعدما كان هناك مطلع الشهر الماضي.

وعينت لجنة الحكام باتحاد القدم السعودي الحكم السويدي الذي سبق وأن قاد لقاء أهلي جدة والشباب في الموسم الحالي، وقاد مواجهة النصر وأهلي جدة في جولة الإياب الموسم الماضي.

وبالإضافة إلى يوناس، سيتواجد السويسري فيداي سان في مباراة التعاون والقادسية التي ستقام على أرض الأول، فيما سيتولى حكام محليون قيادة بقية مباريات الجولة.