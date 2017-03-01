علي عباس: فيفا يعتمد على الأدلة التلفزيونية

استغرب المحامي التونسي علي عباس، بحث لجنة الاحتراف باتحاد القدم السعودي عن أدلة عبر وسائل الإعلام حيال قضية اللاعب عوض خميس الذي وقع عقدا جديدا مع الهلال، قبل أن يعلن ناديه النصر تجديد تعاقده واستمراره ضمن صفوف فريقه الأصفر.

وقال عباس في حديثه لـ"في المرمى": "لم افهم لماذا لجنة الاحتراف تبحث عن الأدلة عبر وسائل الاعلام حيال قضية اللاعب عوض خميس.؟"

وتابع: "العلم القانوني يحدث مع تسجيل اللاعب مع ناديه الجديد، وفيفا يعتمد في كثير من القضايا على الأدلة التلفزيونية".

وزاد بقوله: "لا يحق للاعب أن يفسخ العقد خلال "الفترة المحمية"، والقرينة هي دليل ولكن قد لا يكون مكتمل، فيما يعتبر التصريح التلفزيوني ليس تبليغا قانوينا".