الهلال يرغب في بقاء خربين.. والنصر يفاوض

أبدت إدارة نادي الهلال رغبتها الجادة في شراء عقد اللاعب السوري عمر خربين، واستمراره بشكل دائم ضمن صفوف الفريق، في الوقت الذي قدم فيه شرفي نصراوي، عرضا مغريا للاعب الشاب، من أجل ارتداء الشعار الأصفر ابتداء من مطلع الموسم الجديد.

وبحسب مصادر خاصة بـ"العربية.نت"، فإن الإدارة الهلالية برئاسة الأمير نواف بن سعد، قد أبلغت اللاعب الشاب برغبتها في استمراره والدفاع عن ألوان فريقها خلال مواسمه المقبلة، فيما لم تحدد بعد قيمة ومدة العقد الجديد في انتظار موافقته وإدارة ناديه الظفرة الإماراتي.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن شرفي نصراوي، قد فاوض الدولي الشاب وأبلغه برغبته في استقطابه إلى النادي الأصفر، من أجل تعزيز خط هجومه ابتداء من مطلع الموسم الجديد، فيما طلب منه الرد سريعا كي يتسنى له تقريب وجهات النظر والاتفاق مع ناديه الإماراتي، قبل اتمام الصفقة واعلانها بشكل رسمي.

وارتدى خربين شعار الهلال على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادماً من نادي الظفرة الإماراتي، حيث حل بديلا للدولي ناصر الشمراني الذي رحل معارا إلى الدوري الإماراتي عبر بوابة العين حتى نهاية الموسم الجاري.