كدمة تغيب طلال عبسي عن تدريبات التعاون

تغيب طلال عبسي قائد التعاون عن تدريبات فريقه مساء الثلاثاء ولازم العيادة الطبية بعدما تعرض إلى كدمة في ركبته خلال مواجهة فريقه واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا والتي خسرها بثلاثية لا رد لها.

وبقي عبسي في العيادة الطبية، على أن يخضع إلى كشف طبي صباح الأربعاء يشخص حالته، وإمكانية الاستعانة به في مباراة التعاون القادمة بالدوري أمام القادسية على ملعب الملك عبدالله في بريدة.

وفي سياق آخر، انتعش الروماني كونستانتين غالكا مدرب التعاون بعودة الحارس فهد الشمري إلى تدريبات الفريق، بعد غيابه عنها منذ خروجه مصاباً في مباراة اتحاد جدة مطلع الشهر الجاري.