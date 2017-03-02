اتحاد القدم يكلف المسحل بالتحقيق في قضية انتقال العويس

كلف اتحاد القدم السعودي فريق عمل برئاسة ياسر المسحل لإتمام التحقيق في قضية انتقال محمد العويس من الشباب إلى أهلي جدة، وإعلان النتائج خلال مدة لا تتجاوز 4 أسابيع.

وقال اتحاد القدم في بيان رسمي: سيرأس المسحل فريق عمل بعضوية كلاً من السير ستيوارت مكاينيس، متعب الأحمد، طارق التويجري وناصر العوهلي.

وزاد البيان: جاء بعد اكتمال تقديم كل الأوراق والمستندات الخاصة بهذه القضية من الأطراف ذات العلاقة وبعد مراجعتها وتدقيقها، كما يؤكد الاتحاد على سعيه الدائم إلى سرعة النظر والفصل في القضايا وإصدار القرارات وحسمها بصورة واضحة.

وشدد اتحاد القدم على ضرورة قيام كافة الأطراف بالتعاون الكامل مع الفريق المكلف ليباشر وينهي التحقيق في الوقت المحدد.

وكان محمد العويس قد اختفى عن الأنظار عقب نهاية معسكر المنتخب السعودي في أبوظبي مطلع العام الجاري، وأعلن انتقاله إلى أهلي جدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" فور دخوله الفترة الحرة.