فتحي الجبال: مغامرة البقاء ستنجح

أكد فتحي الجبال، المدير الفني للفتح، أن البداية المتعثرة للنادي الشرقي جعلت اللاعبين تحت ضغط شديد، مشيرا في الوقت ذاته إلى ثقته الكبيرة في البقاء بين الأندية الكبار.

وقال المدرب العائد مجددا إلى تدريب الفتح: "ما يعيشه الفتح ليس كابوسا، الفريق يمر بوضع صعب، ونتمنى أن يزول سريعا".

وتابع: "كان الهدف هو البقاء في الأماكن الدافئة، البداية المتعثرة والنتائج السلبية جعلت اللاعبين تحت ضغط كبير".

وزاد الجبال في حديثه: "مغامرة العودة من جديد إلى تدريب الفتح من أجل البقاء ستنجح، كلي ثقة في ذلك، بدعم من الجماهير التي دائما ما تساند فريقها".