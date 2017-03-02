النصر يرغب بتضييق الخناق على الهلال عبر نقاط الفيصلي

يسعى النصر إلى تقليص الفارق مع المتصدر الهلال مؤقتاً، حينما يستضيف الفيصلي على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث الوحدة عن مواصلة انتفاضته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن في المرحلة 20 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يبحث النصر عن ثلاث نقاط جديدة تبقيه في سباق الصدارة حينما يستضيف الفيصلي .



وحقق النصر فوزاً ثميناً على مضيفه أهلي جدة في المرحلة السابقة 2-صفر ليرفع رصيده إلى 41 بفارق 6 نقاط عن المتصدر الهلال الذي تنتظره مواجهة صعبة يوم الأحد المقبل أمام مضيفه اتحاد جدة صاحب المركز الثالث في ختام المرحلة.



ويدخل الفرنسي باتريس كاريترون مدرب النصر المواجهة منتشيا بالنتائج المميزة التي حققها مع فريقه الجديد بعد تحقيقه الفوز في الثلاث مواجهات منذ استلامه الدفة الفنية بانتصاره على الوحدة والأهلي في الدوري، وعلى النهضة في كأس الملك يوم الخميس الماضي.

وسيفقد كارتيرون جهود لاعبه الشاب سامي النجعي الذي تعرض لإصابة عضلية خلال التدريبات لينضم، في حين سيتمكن من الاستعانة بصانع الألعاب أحمد الفريدي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة أهلي جدة والتي غيبته عن مواجهة النهضة في كأس الملك الاسبوع الماضي.



وفي المقابل يبحث الفيصلي عن أول فوز تاريخي أمام النصر في الدوري السعودي بعد أن التقاه 15 مرة نجح أصفر العاصمة بتحقيق 7 انتصارات مقابل 8 تعادلات.



وقررت إدارة الفيصلي إقالة مدربها الكرواتي توميسلاف ايكوفيتش بسبب تردي النتائج والتي كان آخرها التعادل أمام الرائد 1-1 ليبقى الفريق في مركز قريب من الهبوط إذ جمع 18 نقطة في المركز 11 وبفارق أربع نقاط عن الخليج متذيل الترتيب.

الباطن والوحدة





وفي حفر الباطن يسعى المضيف إلى الوصول نحو النقطة 23 عندما يستضيف الوحدة في لقاء برغبة الهروب من دوامة الهبوط والثأر من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها.



وهزم الفريق الأحمر نظيره السماوي بخماسية مقابل هدف، في أقسى هزيمة يتلقاها الفريق الصاعد إلى دوري جميل حتى الآن.



وحقق الوحدة ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على ضيفه الاتفاق 2-1 في المرحلة السابقة ليترك ذيل الترتيب متقدماً إلى المركز 12 برصيد 16 نقطة.



وفي المقابل يبحث الباطن عن استعادة نغمة الانتصارات واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز سيبعده بشكل كبير عن خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الاولى.



وقدم الباطن أداءً جيداً في المراحل الأربع الماضية بعد فوزه في مواجهتين أمام الخليج والاتفاق وخسر أمام الرائد 2-1 وتعادل في المرحلة السابقة أمام القادسية 1-1 ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر وبفارق 6نقاط عن الخليج متذيل الترتيب.