الهلال يعير تياغو ألفيس إلى شيميزو الياباني

أعلنت إدارة الهلال إعارة البرازيلي تياغو ألفيس إلى فريق شيميزو الياباني، بعدما أبقته كلاعب استثمار عقب التعاقد مع السوري عمر خربين في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وحضر ألفيس إلى الهلال الصيف الماضية بتوصية من المدرب الأوروغوياني غوستافو ماتوساس قبل إقالته من منصبه عقب الجولة الرابعة، ولعب الجناح البرازيلي 10 مباريات دورية، سجل خلالها هدفاً واحداً أمام الشباب.

ويعرف الهلاليون شيميزو الياباني عبر بطولة كأس السوبر الآسيوية 2002، عندما حققوا اللقب أمامه بفضل هدفي الكولومبي ريكاردو الكاتو بيريز ذهاباً (2-1) وهدف عمر الغامدي في الإياب (1-1)