باتريس كارتيرون: تداخل المسابقات يزيد توهج النصر

يرى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النصر أن المنافسة على كافة ألقاب الموسم الحالي لن يؤثر على الفريق الذي يستضيف الفيصلي في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم يوم الجمعة.



وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إنه سعيد بالمنافسة على كل البطولات وإن فريقه يتطلع للانتصار في كل المباريات. وأضاف: تداخل المسابقات لا يؤثر على الفريق وأتمنى أن يكون لدينا في الموسم المقبل مسابقة إضافية أخرى وهي دوري الأبطال لأنه عندما يصعب المشوار تظهر متعة العمل ويزداد توهج الفريق.



وعن صعوبة مواجهة الفيصلي قال المدرب الفرنسي : من يبحث عن الفوز لابد أن يتأكد أن كل لقاء له سيكون صعبا ويحتاج لجهد وعطاء مضاعف لكي يحقق النتيجة الايجابية.



وأتبع: الفيصلي فريق جيد ومنظم يسعى للابتعاد عن المراكز المتأخرة (في جدول الترتيب) ونحن قمنا بتحضير الفريق وإعداده لهذه المباراة وجاهزون لها.



وختم حديثه قائلاً: الفريق يخوض مرحلة حسم في كل البطولات التي يشارك بها وهذا يتطلب منا عدم فقدان أي نقطة في أي مباراة. حدوث مثل ذلك قد يفقد الفريق فرص المنافسة على لقب الدوري.