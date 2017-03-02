بانغورا يواصل تألقه ويقود الرائد إلى فوز جديد



عمق الرائد جراح ضيفه الاتفاق بعدما ألحق به الخسارة العاشرة هذا الموسم بفوزه عليه 1-صفر على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاح المرحلة 20 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وانتظر الرائد حتى الدقيقة 89 حينما نجح مهاجمه الغيني اسماعيل بانغورا بتسجيل هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين خلال الشوط الأول مع افضلية نسبية للاتفاق الذي فرض سيطرته بدون هجمات خطيرة تذكر.

وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق سيطرته وبدأ من الاقتراب إلى شباك الرائد وكان قريباً من ذلك حينما اخترق لاعبه محمد كنو دفاع الضيوف وحول كرة عرضية متقنة للمهاجم يوسف السالم إلا أن المدافع حسين الشويش اعترضها وابعدها عن مناطق الخطر.

وعند الدقيقة 55 أهدر لاعب الاتفاق محمد الكويكبي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله المهاجم يوسف السالم ليسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس خالد شراحيلي بصعوبة.

وبعد مرور 20 دقيقة بدأ الرائ بمجاراة الاتفاق وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه عبدالكريم القحطاني الذي حول كرة عرضية مميزة لزميله المهاجم اسماعيل بانغورا الا ان الحارس أحمد الكسار تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة.

وكاد مهاجم الاتفاق البديل هزاع الهزاع أن يخطف هدف السبق حينما استغل تباطئ مدافع الرائد حسين الشويش في ابعاد كرة داخل منطقة الجزاء ليخطفها ويواجه المرمى إلا أن الحارس خالد شراحيلي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 75 أهدر مهاجم الرائد اسماعيل بانغورا هدفاً محققاً بعدما اخترق دفاع الاتفاق وراوغ أكثر من لاعب وسدد الكرة قوية إلا أن الحارس أحمد الكسار تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 89 حصل الرائد على فرصة تسجيل هدف السبق حينما حصل على ركلة جزاء بعد اصطدام تسديدة لاعبه سلطان السوادي بيد الكاميروني أمينو بوبا مدافع الاتفاق، ليتقدم لها الغيني اسماعيل بانغورا ويضعها في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 26 نقطة متقدماً إلى المركز السادس مؤقتاً، وبفارق الاهداف عن الشباب الخامس، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 22 في المركز الثامن مؤقتاً