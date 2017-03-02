جلال قادري: قدر الخليج مواجهة "الأقوياء"

اعتبر جلال قادري مدرب الخليج أن قدر فريقه مواجهة الفرق القوية بداية كل دور، مما تسبب بخسارته العديد من النقاط وجعله يقبع في مؤخرة الترتيب.

ويحل أهلي جدة ضيفاً على الخليج يوم السبت في مباراة صعبة على الأخير، وسط اتساع الفارق بينه وبين آخر الفرق المهددة بالهبوط إلى 4 نقاط.

وقال المدرب التونسي: قدرنا في هذا الموسم مواجهة الفرق المنافسة بداية كل دور، لكن سنحاول قدر الإمكان بالخروج بأكبر عدد ممكن من النقاط فيما تبقى من الجولات المقبلة رغم صعوبة المهمة أمام الأهلي الذي يحاول تعزيز وضعه في المنافسة وإبقاء الأمل بالحصول على الدوري، لكن بالتأكيد سنبذل كل ما لدينا بعض النظر عن المنافس لأن موقفنا صعب ولا يليق بنادي الخليج.