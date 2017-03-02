عكايشي الاتحاد: لا تخلقوا المشاكل بيني وبين إدارة النادي

نفى التونسي أحمد عكايشي مهاجم اتحاد جدة الأخبار التي دارت حول تقديمه شكوى ضد إدارة ناديه بخصوص مستحقات مالية، مشيراً إلى أنه يركز بشكل كامل على المواجهات المصيرية التي تنتظر فريقه في بطولتي الدوري وكأس ولي العهد.

وقال عكايشي عبر حسابه في "تويتر": أودّ أن اطمئن جمهور الاتحاد العزيز أنه ليس أي مشكلة مع النادي و علاقتي ممتازة مع رئيس الاتحاد و مع زملائي اللاعبين، وتركيزي القوي للمقابلات المصيرية القادمة المهمة، ولا داعي لزجّ المشكلات الخاصة بيني و بين أشخاص معيّنين في أمور النادي الكريم.

وينتظر عكايشي وزملائه في اتحاد جدة أسبوعاً حاسماً، عندما يلاقون الهلال في قمة الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، ويلعبون مع النصر على نهائي كأس ولي العهد.