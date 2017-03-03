أهلي جدة يسعى لاستعادة توازنه أمام الخليج

يسعى أهلي جدة إلى استعادة توازنه، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الخليج، في حين يبحث الشباب عن العودة إلى سكة الانتصارات، حينما يواجه مضيفه الفتح، ويستضيف التعاون نظيره القادسية في المرحلة 20 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يسعى الأهلي إلى استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الخليج المتعثر.

وتلقى الأهلي خسارتين متتاليتين في المرحلتين السابقتين أمام ضيفه القادسية 4-1 وأمام النصر ضيفه 2-صفر لأول مرة منذ أكثر من موسمين.

وأبعدت هذه الخسارتان الأهلي عن المتصدر الهلال بفارق 7 نقاط إذ تراجع إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة وبفارق نقطة عن الاتحاد الثالث والنصر الوصيف.

ويدخل الأهلي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد نجاح الفريق بتحقيق العلامة الكاملة بمواجهتيه بدوري أبطال آسيا، بعد فوزه على بونيودكور الأوزبكي وذوب آهن الإيراني ليتصدر مجموعته.

وفي المقابل ستكون مهمة الخليج صعبة للغاية كون الفريق يواجه خطر الهبوط، إذ تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الأخير، بعد خسارته أمام الهلال 4-صفر في المرحلة الماضية.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي، يأمل الفتح في استغلال تعثر ضيفه الشباب وتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن مناطق الخطر.

ويعيش الفتح أوضاعاً صعبة في دوري جميل السعودي للمحترفين، إذ يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن الخليج متذيل الترتيب.

وقدم الفتح أداءً جيداً في ثلاث مراحل بعد فوزه على الفيصلي والرائد وتعادل أمام الاتفاق إلا أنه خسر أمام التعاون 2-صفر في المرحلة السابقة.

وفي المقابل يبحث الشباب عن العودة إلى سكة الانتصارات الغائبة عن الفريق في المراحل الأربع الماضية، بعد تلقيه ثلاث خسائر أمام الأهلي والتعاون والاتحاد وتعادل أمام الخليج ليبقى في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

وعلى ستاد الملك عبدالله بالقصيم، يسعى التعاون لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف القادسية.

وحقق التعاون فوزاً ثميناً على مضيفه الفتح 2-صفر في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.

وفي المقابل يتطلع القادسية لمواصلة مستوياته المميزة وتحقيق فوز سيصعد بالفريق الى المركز السابع إذ يحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

وقدم القادسية أداءً لافتاً في المراحل الأربع الماضيه بعد جمعه 8 إذ حقق انتصارين أمام النصر والأهلي وتعادل أمام الهلال والباطن.