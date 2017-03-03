الفيصلي يعيد مواقفه مع النصر

سقط النصر في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الفيصلي في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في المرحلة 20 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وفاجأ الفيصلي مضيفه بهجوم مبكر كاد من خلاله يفتتح التسجيل حينما تصدى لاعبه البرازيلي لويس غوستافو لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالله العنزي.

ورد النصر سريعاً وأهدر لاعبه يحيى الشهري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله الكرواتي ايفان تومتشاك إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وسنحت فرصة محققة للنصر بعدما تلقى لاعبه الكرواني توماسوف تمريرة من زميله محمد السهلاوي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 30 أهدر مهاجم الفيصلي محمد مجرشي هدفاً محققاً بعدما خطف الكرة من البرازيلي برونو اوفيني ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله العنزي الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني بدأ النصر بهجوم مكثف وسنحت فرصة محققة للاعبه توماسوف الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله إبراهيم غالب ليواجه المرمى ويضع الكرة من فوق الحارس إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة لمدافعه الكرواتي ايفان توميتشاك الذي حول عرضية مواطنه توماسوف بقدمه قوية لتجد الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة.

وبعد مرور 20 دقيقة فرض الفيصلي سيطرته وكاد مدافعه روسي برانكو يسجل هدف السبق حينما ارتقى لعرضية زميله عبدالله المطيري وحول الكرة برأسه لتجد الحارس عبدالله العنزي الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الدقائق الأخيرة كثف النصر هجومه بحثاً عن هدف وأهدر لاعبه يحيى الشهري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله يحيى الشهري الذي سدد الكرة بالشباك الجانبية.

وعند الدقيقة 90 أهدر الكرواتي توميتشاك هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله أحمد الفريدي إلا أنه سددها بعيدة عن المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 42 في المركز الثاني مؤقتاً، وارتفع رصيد الفيصلي الى 19 نقطة في المركز 11.