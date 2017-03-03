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خالد أبو راشد: فريق عمل قضية العويس يثير الاستغراب

المصدر: دبي - قناة العربية
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استغرب المستشار القانوني خالد أبو راشد تعيين اتحاد القدم السعودي فريق عمل يختص بالتحقيق في قضية انتقال محمد العويس إلى أهلي جدة، كون أوراق القضية لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ولجنة الانضباط.

وقال أبو راشد لـ"في المرمى": لا أعرف ما ستنظر به اللجنة ما دام ملف الشكوى لدى مركز التحكيم الرياضي الذي يمنع التقاضي لدى أي جهة أخرى ما دام قد استلم القضية، كما أن لجنة الانضباط لديها قضية البيانات المتبادلة بين الناديين.

وطرح أبو راشد سؤالاً، وقال: لنتفرض أن فريق العمل أصدر قراره حول القضية، ومركز التحكيم أصدر القرار كذلك، أي قرار سينفذ؟!، وهل سيتم تشكيل لجنة في كل مرة تحدث فيها قضية كهذه؟.

كلمات دالّة

#خالد أبو راشد, #محمد العويس, #اتحاد القدم السعودي

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