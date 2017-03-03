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التويجري يرضي الاتفاقيين بإقالة إداري الفريق

المصدر: العربية.نت
الرئيس عبدالعزيز التويجري
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أقال عبدالعزيز التويجري، رئيس نادي الرائد، إداري الفريق الأول بالنادي القصيمي، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها مواجهة الاتفاق أمس الخميس.

وقال الرائد عبر بيان رسمي بثه الجمعة على وسائل الإعلام: "أكد رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز التويجري أن الرياضة دائما، وأبدا يجب أن تجمعنا ولا تفرقنا، وإنها محضن للتنافس الشريف بين الرياضيين".

وتابع النادي القصيمي: "نؤكد أن ما حدث من قبل إداري الفريق الأول في مباراة الاتفاق والرائد أكبر من أن يخدش العلاقة التاريخية التي تجمع الناديين، وأن ما بدر منه حسب ما رواه رجال الاتفاق أخذه الرئيس بعين الاعتبار وأصدر قرارا يقضي بإقالة الإداري من منصبه".

كلمات دالّة

#الرائد, #الاتفاق, #عبدالعزيز التويجري

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