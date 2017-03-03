من هو الخبير المكلف بالتحقيق في قضية العويس؟

اختار اتحاد القدم السعودي السير ستيورات ماكينيس عضواً في فريق العمل الخاص بالتحقيق في قضية انتقال محمد العويس إلى الأهلي أواخر يناير الماضي.

ويعرف السير ماكينيس بتجربته الطويلة كمحكم في محكمة التحكيم الرياضي "كاس" وهو أحد المؤسسين للمحكمة قبل 13 عاماً، واستلم أكثر من 100 قضية، وكان أحد المحكمين في قسم خاص لمحكمة "كاس" أثناء دورة الألعاب الأولمبية 2012 التي أقيمت في لندن، وهو البريطاني الوحيد من بين 12 محكماً.

على الصعيد العملي، كان ستيورات شريكاً إدارياً لشركة محاماة دولية في لندن، ورئيساً لقطاعي تسوية المنازعات وفريق قطاع الرياضة، كما يعمل كأستاذ زائر في المعهد العالي للقانون بالعاصمة الإسبانية مدريد، كما قام بتدريس الماجستير الخاص بالقانون الدولي للرياضات خلال العقد الأخير.

ويحمل ماكينيس لقب "الفارس" في عام 2006 نتيجة أعماله الخيرية التي تهتم بتوفير التعليم والأدوية للأطفال.