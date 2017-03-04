أهلي جدة يهدر نقطتين ثمينتين أمام الخليج

أهدر أهلي جدة نقطتين ثمينتين بتعادله أمام ضيفه الخليج 2-2 على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة 20 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وفشل الأهلي في تحقيق أي فوز في المراحل الثلاث الأخيرة بعد تلقيه خسارتين أمام مضيفه القادسية 4-1، وأمام ضيفه النصر 2-صفر، وتعادله أمام الخليج 2-2.

وفاجأ الخليج ضيوفهم بهدفٍ مبكر بعد مرور 4 دقائق عن طريق مهاجمه البرازيلي جاديسون سانتوس الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله المدافع سلمان هزازي، ليروض الكرة ويضع الكرة في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وكاد الأهلي أن يرد سريعاً بهدف بالنيران الصديقة حينما أخطأ مدافع الخليج سلمان هزازي وحول عرضية تيسير الجاسم نحو مرمى فريقه إلا أنها ذهبت بجانب القائم الأيسر للحارس مسلم آل فريج.

وسنحت فرصة محققة للخليج وتحديداً لمهاجمه البرازيلي سانتوس الذي ارتقى لعرضية زميله علي الشعلة، وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 39 تمكن قائد الأهلي تيسير الجاسم من منح فريقه ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من قبل مدافع الخليج سلمان هزازي، ليتقدم لها المهاجم السوري عمر السومة ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 45 نجح لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري بتسجيل الهدف الثاني لفريقه حينما روض كرة عائدة من دفاع الخليج وحولها بلعبة مقصية مميزة استقرت في شباك الحارس مسلم آل فريج.

وفي الشوط الثاني، كثف الخليج هجومه خلال الخمس دقائق الأولى وكاد مهاجمه البرازيلي سانتوس أن يسجل هدف التعادل حينما ارتقى لعرضية زميله عبدالاله بخاري وحول الكرة برأسه لتجد الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها بصعوبة.

وسنحت فرصة للأهلي لتسجيل الهدف الثالث حينما تصدى مهاجمه عمر السومة لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس مسلم آل فريج الذي تصدى لها بصعوبة.

وكان الخليج قريباً من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 79 بعدما تلقى مهاجمه عبدالله آل سالم تمريرة من زميله الموريتاني إسماعيل دياكيتي داخل منطقة الجزاء ليستلم الكرة ويسددها قوية إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 81 نجح الموريتاني إسماعيل دياكيتي لاعب الخليج بتسجيل هدف التعادل، بعد تلقيه تمريرة رأسية من زميله البرازيلي سانتوس ليستغل الخروج الخاطئ للحارس ياسر المسيليم ويضع الكرة بالشباك.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر مهاجم الأهلي عمر السومة هدفاً محققاً، بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله اليوناني فيتفاتزيديس ليواجه المرمى ويسدد الكرة، إلا أنها وجدت الحارس مسلم آل فريج الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة متقدماً إلى المركز الثالث مؤقتاً، وبفارق الأهداف عن الاتحاد الرابع والذي تنتظره مواجهة صعبة أمام المتصدر الهلال غداً الأحد في ختام المرحلة، وارتفع رصيد الخليج إلى 15 نقطة في المركز الأخير.