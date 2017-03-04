اتحاد جدة والهلال.. كلاسيكو "الجوهرة" المرتقب

تتجه الأنظار صوب ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، الذي سيحتضن قمة نارية تجمع اتحاد جدة أمام ضيفه الهلال، في قمة المرحلة 20 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويرفع الفريقان شعار الفوز لاسيما الاتحاد الذي يبحث عن تقليص الفارق أمام الهلال المتصدر إلى ثلاث نقاط، بالإضافة إلى خطف مركز الوصافة بعد تعادل النصر أمام الفيصلي أول أمس الجمعة.

وأكمل الاتحاد استعداده للقاء بصفوف مكتملة باستثناء غياب الحارس عساف القرني للإصابة، في حين من المتوقع أن يبدأ التشيلي لويس سييرا بالثلاثي الهجومي الناري فهد المولد ومحمود كهربا وأحمد العكايشي.

ويأمل الاتحاد في أن يكرر تفوقه على الهلال الذي فاز عليه في آخر 4 مواجهات في الدوري، ولكن سيكون الفوز مختلفاً، كونه سيعزز آماله في الحصول على الدوري قبل انقضائه بـ6 مراحل.

ونجح الاتحاد في استعادة توازنه سريعاً عقب خسارته الثقيلة أمام غريمه التقليدي الأهلي 4-1 حينما فاز على التعاون والشباب 2-1، 2-صفر على التوالي.

وفي المقابل ستكون الفرصة سانحة أمام الهلال ليزيح عنه الضغوط ويقترب خطوة كبيرة من الحصول على لقب الدوري الغائب عن خزانة النادي العاصمي خلال الـ6 سنوات الماضية.

وسيمنح الفوز إذا ما تحقق الهلال دفعة معنوية كبيرة، إذ إن فريق المدرب الأرجنتيني رامون دياز سيبتعد بفارق 8 نقاط عن النصر، و9 نقاط عن الاتحاد المنافسين المباشرين على الصدارة.

وأكمل الهلال استعداده للقاء بقيادة مدربه دياز وسط تأكد غياب لاعب الوسط سالم الدوسري، بسبب الإصابة، في حين سيكون بقية اللاعبين لاسيما الذين شاركوا في لقاء الريان القطري السابق جاهزين للمواجهة.

ويعيش الهلال أوضاعاً فنية مميزة، إذ إن الفريق اعتاد على نغمة الانتصارات في آخر مواجهتين له بعد فوزه على الخليج الأسبوع الماضي في دوري جميل، وفوزه على الريان القطري في دوري أبطال آسيا.

ويعلم الهلاليون أن الخسارة إن حدثت ستجعل الفريق في موقف صعب كونه ستنتظره مواجهات قوية أمام الأهلي والشباب والنصر، لاسيما مع المنافسة الشرسة على الصدارة.