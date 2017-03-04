مبارك: مستوى الهلال مختلف عن مواسمه السابقة

شدد سعد مبارك، لاعب الهلال السابق، على صعوبة مواجهة فريقه أمام اتحاد جدة، ضمن مواجهات المرحلة 20 من دوري جميل للمحترفين.

وقال مبارك في حديثه لـ"العربية.نت": "المباراة صعبة للغاية، خاصة وأن لاعبي الاتحاد يظهرون بروح مختلفة أمام الهلال، والمواجهة مهمة جدا، حيث إن الفوز سيريح الفريق كثيراً، أما التعثر فسيصعب المهمة".

ورفض مبارك أن يكون الهلال قريباً من تحقيق الدوري، وقال: "يجب أن لا ينساق لاعبو الهلال كثيراً خلف تلك الآراء التي تؤكد حسم الدوري، إذ إن المهمة لا تزال صعبة كون الفريق أمامه مهمة الاتحاد، المشوار لم يحسم بعد، هناك مواجهات قوية أخرى أمام النصر والأهلي والشباب والفتح".



وحول تذبذب مستوى الهلال خلال هذا الموسم، قال: "بلا شك العناصر الأجنبية لها دور كبير، بالإضافة إلى أن لاعبي الهلال معظمهم دوليون ومن أفضل العناصر، ولكن الانسجام غاب عن الفريق في المواسم الأربعة الماضية".



وحول الانتقادات الجماهيرية التي طالت المدرب الأرجنتيني رامون دياز بسبب إشراكه البرازيلي ليو بوناتيني على حساب السوري عمر خربين، زاد: "بدون شك المدرب رامون دياز يملك تاريخا مميزا كمدرب وكلاعب ومدرب مرشح لتولي الدفة الفنية لمنتخب الأرجنتين ودوره مهم جدا، وإذا كان هنالك خلل بالتشكيلة أو التبديل سيؤثر على الفريق كما كان يفعله المدرب السابق دونيس الذي كان يبالغ بالتدوير الموسم الماضي، ولكن مركز ليو يختلف تماماً عن مركز خربين، إذ إن البرازيلي مميز داخل منطقة الجزاء ونهايته للكرة دائما تكون في الشباك والدليل تسجيله 11 هدفاً في الدوري حتى الآن، والمدرب في حيرة إذ إن مشاركة خربين كأساسي ستتطلب تغييرا في التكتيك ويجب على المدرب إحداث أكثر من طريقة إذا ما أراد إشراك اللاعبين منذ بداية المباراة".



وحول مستوى الاتحاد هذا الموسم، قال: "الاتحاد دائماً ما يظهر بمستوى وروح مميزة أمام الهلال فقط، إذ نشاهده يخسر من فرق أقل ويظهر بشكل مختلف في الكلاسيكو، وهذا سر تخوفي من المواجهة، وشاهدناه في مواجهة الذهاب والتي كانت المباراة الأولى لدياز ظهر بمستوى مميز رغم الظروف واقتنص نتيجة المباراة".

وامتدح لاعب الهلال السابق أداء الاتحاد هذا الموسم، وقال: "الاتحاد لديه لاعبين شبان مميزين وأيضاً يملك عناصر أجنبية مميزة مثل كهربا والأنصاري وحتى العكايشي، بالإضافة إلى بروز فهد المولد، ولكن يعيب عليه خط دفاعه الذي يعتبر من أضعف خطوط الدفاع على مستوى الفرق الكبيرة، إذ إنه يدخل في مرماه أكثر من هدف ولكن ينتصر في النهاية لأن لديه قوة هجومية".