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مدرب النصر: نهائي "الكأس" شكّل ضغطا على اللاعبين

المصدر: العربية.نت
كارتيرون يتابع فريقه خلال مواجهة الفيصلي
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اعترف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي النصر، بأن فريقه لم يقدم مستوى جيدا أمام ضيفه الفيصلي.

وسقط النصر في فخ التعادل السلبي مع ضيفه الفيصلي في المرحلة العشرين لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم، ليهدر نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على اللقب.

وقال كارتيرون، في المؤتمر الصحافي الذي عقب المواجهة: "لعبنا مباراة سيئة ومنحنا لاعبي الفيصلي فرصا كثيرة كان بإمكانهم ترجمتها لأهداف".

وتابع: "أعتقد أن نهائي كأس ولي العهد أمام الاتحاد قد يكون شكل ضغطا على اللاعبين".

وأردف: "اعترف بأنني لم أتعامل بشكل جيد أيضا مع المباراة، وهو ما أنهى المباراة بالتعادل".

ورفع النصر رصيده بتلك النتيجة إلى 42 نقطة في المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء بقية مباريات المرحلة، بفارق خمس نقاط خلف الهلال (المتصدر) الذي تنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه الاتحاد بعد غد الأحد في المرحلة ذاتها.

كلمات دالّة

#النصر, #كارتيرون, #الفيصلي

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