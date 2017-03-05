الهلال يحسم "الكلاسيكو" ويقترب من اللقب

قطع الهلال شوطاً كبيراً نحو تحقيق لقب دوري جميل السعودي للمحترفين بعد نجاحه بقلب الطاولة على مضيفه اتحاد جدة بفوزه عليه 3-1 على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في قمة مواجهات المرحلة 20 من المسابقة.

وتقدم الاتحاد أولاً عند الدقيقة 38 عن طريق مهاجمه التونسي أحمد العكايشي، ونجح الهلال بقلب الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف عن طريق لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو عند الدقيقة 56 والسوري عمر خربين عند الدقيقة 84، ونواف العابد عند الدقيقة 90+5 عن طريق ركلة جزاء.

وشهد الشوط الأول اثارةً كبيرة بعد أن تبادل الفريقان الهجمات التي بدأها الضيوف حينما تلقى مهاجمه البرازيلي ليو بوناتيني تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله ياسر الشهراني ليسدد الكرة خارج شباك الاتحاد.

ورد الاتحاد سريعاً بعد مرور دقيقة وحيدة حينما تلقى مهاجمه التونسي أحمد العكايشي تمريرة من زميله عمر المزيعل ليحول الكرة بطريقة ذكية لتجد الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وكاد البرازيلي كارلوس ادواردو أني يفتتح التسجيل بعد تلقيه كرة على قوس منطقة الجزاء إلا أنه سدد الكرة قوية وذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 38 أشعل التونسي أحمد العكايشي مهاجم الاتحاد المباراة حينما تمكن من تسجيل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله فهد المولد ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول الهلال العودة سريعاً الى المباراة وسنحت فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي ادواردو الذي تلقى تمريرة من زميله نواف العابد ليسدد الكرة بقوة إلا أن الكرة ذهبت فوق عارضة الحارس فواز القرني.

وفي الشوط الثاني كاد مهاجم الاتحاد أن يصعب مهمة الهلالين بعد مرور ثلاث دقائق من انطلاقه حينما أهدر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" إلا أنه حول الكرة خارج مرمى الهلال.

وعند الدقيقة 56 تمكن البرازيلي ادواردو لاعب الهلال من تسجيل هدف التعادل بعد استغلاله لتمريرة مدافع الاتحاد عدنان فلاتة الخاطئة ليضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 65 أهدر التونسي أحمد العكايشي مهاجم الاتحاد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة بالخطأ من الاوروغوياني ميليسي ليواجه المرمى ويسدد الكرة وصلت سهلة بأحضان الحارس عبدالله المعيوف.

ورد الهلال سريعاً على هجمة الاتحاد وكاد لاعبه الاوروغوياني ميليسي أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله نواف العابد ليسدد الكرة بقوة إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي ادواردو الذي ارتقى لعرضية زميله نواف العابد وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت فوق عارضة الحارس فواز القرني.

ورد الاتحاد سريعاً وأهدر مهاجمه فهد المولد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله المدافع عمر المزيعل إلا أنه سدد الكرة بعيداً عن الشباك.

وعند الدقيقة 84 تمكن السوري عمر خربين مهاجم الهلال من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله الاوروغوياني ميليسي ليواجه المرمى ويضع الكرة من فوق الحارس فواز القرني.

وعند الدقيقة 90 أشهر حكم المباراة السويدي اريكسون البطاقة الحمراء المباشرة في وجه مهاجم الاتحاد فهد المولد لمخاشنته البرازيلي ادواردو لاعب الهلال.

وعند الدقيقة 90+5 نجح نواف العابد بتسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله سلمان الفرج.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة في الصدارة وبفارق 8 نقاط عن النصر الوصيف، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 41 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن الأهلي.