البرازيلي ناثان يؤزم موقف الفتح

أعلن الفتح عن إصابة مهاجمه البرازيلي ناثان جونيور بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والجانبي للركبة وغيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر "تويتر": كشفت الفحوصات عن تعرض ناثان جونيور للتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والجانبي بعد إصابته في مباراة الشباب الأخيرة.

وشارك البرازيلي ناثان في جميع مباريات الفتح خلال الموسم الجاري وسجل بقميصه 5 أهداف في شباك النصر "هدفين"، القادسية، الرائد والوحدة.

ويحتل الفتح المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة، قبل 6 جولات من نهاية دوري المحترفين السعودي.