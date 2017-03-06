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البرازيلي ناثان يؤزم موقف الفتح

المصدر: العربية.نت
ناثان محتفلاً بهدفه الآسيوي في شباك لخويا القطري
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أعلن الفتح عن إصابة مهاجمه البرازيلي ناثان جونيور بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والجانبي للركبة وغيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر "تويتر": كشفت الفحوصات عن تعرض ناثان جونيور للتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والجانبي بعد إصابته في مباراة الشباب الأخيرة.

وشارك البرازيلي ناثان في جميع مباريات الفتح خلال الموسم الجاري وسجل بقميصه 5 أهداف في شباك النصر "هدفين"، القادسية، الرائد والوحدة.

ويحتل الفتح المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة، قبل 6 جولات من نهاية دوري المحترفين السعودي.

كلمات دالّة

#ناثان جونيور, #الفتح, #الشباب

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