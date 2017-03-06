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الخليج يقدم تدريباته لدعم "اليد"

المصدر: العربية.نت
فوفانا في تدريب الخليج
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قدمت إدارة الخليج موعد تدريبات فريقها إلى الثالثة والنصف عصراً بتوقيت السعودية، ليتمكن اللاعبين من حضور المباراة النهائية لكأس الأمير سلطان بن فهد.

ويلعب فريق كرة اليد بنادي الخليج المباراة الختامية للبطولة أمام نظيره النور في الدمام، وهو ما دفع إدارة النادي إلى تقديم موعد التدريبات إلى 3.30م بدلاً من موعدها المعتاد عقب المغرب.

وشهد تمرين الخليج مشاركة المدافع علي لاجامي بعد غيابه عن الفريق في المباريات الماضية بسبب الإصابة.

ويحتل الخليج المركز الأخير في الدوري برصيد 15 نقطة من 3 انتصارات و6 تعادلات و11 خسارة.

كلمات دالّة

#الخليج, #النور, #كأس الأمير سلطان بن فهد, #علي لاجامي

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