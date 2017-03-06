حاتم باعشن: الحكم السويدي أفسد "الكلاسيكو"

اعتبر حاتم باعشن رئيس اتحاد جدة أن الحكم السويدي يوناس إريكسون تسبب بخروج اللاعبين عن النص في المباراة التي جمعت فريقه بالهلال وانتهت 3-1 لمصلحة الأخير في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.

وقال باعشن : كانت قرارات الحكم عكسية وله دور في خروج اللاعبين عن النص، وإثباتاً لذلك، لماذا استشار الحكام المساعدين بعد احتساب الهدف الهلالي الأول؟ّ!.

وواصل رئيس النادي الجدّاوي حديثه: لو كان هناك حكم سعودي اليوم لما حدث ما حدث، هناك لقطات كثيرة لم يتعامل معها الحكم السويدي بشكل صحيح، لكن المباراة أصبحت من الماضي، وسنسعد جماهيرنا بكأس ولي العهد.