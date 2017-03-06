عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

حاتم باعشن: الحكم السويدي أفسد "الكلاسيكو"

المصدر: جدة - محمد دماس
رابط مختصر

اعتبر حاتم باعشن رئيس اتحاد جدة أن الحكم السويدي يوناس إريكسون تسبب بخروج اللاعبين عن النص في المباراة التي جمعت فريقه بالهلال وانتهت 3-1 لمصلحة الأخير في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.

وقال باعشن : كانت قرارات الحكم عكسية وله دور في خروج اللاعبين عن النص، وإثباتاً لذلك، لماذا استشار الحكام المساعدين بعد احتساب الهدف الهلالي الأول؟ّ!.

وواصل رئيس النادي الجدّاوي حديثه: لو كان هناك حكم سعودي اليوم لما حدث ما حدث، هناك لقطات كثيرة لم يتعامل معها الحكم السويدي بشكل صحيح، لكن المباراة أصبحت من الماضي، وسنسعد جماهيرنا بكأس ولي العهد.

كلمات دالّة

#اتحاد جدة, #الهلال, #حاتم باعشن, #يوناس إريكسون

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر