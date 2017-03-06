رئيس الاتفاق: المرحلة المقبلة تحتاج إلى الالتزام والروح

طلب خالد الدبل رئيس الاتفاق من لاعبي فريقه عدم الخضوع للإحباط عقب الخسارة التي تعرضوا إليها أمام الرائد، مطالباً إياهم بتعويض الهزيمة بالفوز على الرائد في الجولة المقبلة.

وقال الدبل للاعبي الاتفاق الذين يحتل فريقهم المركز الثامن في الدوري: ثقتنا بكم لم تتزعزع، وكلنا متأكدون بأنكم تقدرون على قهر الظروف والعودة إلى الانتصارات، ودعم الإدارة وأعضاء الشرف مستمر في الفترة المقبلة التي تحتاج إلى التزام عادل وروح كبيرة للانطلاق من جديد إلى المراكز المتقدمة.

وكان الاتفاق قد خسر مباراته الأخيرة أمام الرائد بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.