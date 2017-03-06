رئيس القادسية: لدينا خطط بديلة إذا تم إيقاف إلتون

أكد معدي الهاجري رئيس القادسية التزامهم بالخطة الموضوعة من قبلهم بداية الموسم حول أهدافهم في دوري المحترفين السعودي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ناديه لا يعتمد فقط على البرازيلي إلتون جوزيه، وأنه يملك خطة بديلة في حال رفض مركز التحكيم الرياضي السعودي مشاركته مع الفريق.

وقال الهاجري لـ"العربية.نت": منذ بداية الموسم ونحن نخطط للحصول على مركز جيد في الترتيب، ولم تتغير أهدافنا بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق في الجولات الماضية وابتعادنا عن الخطر. وأتبع: نريد الوصول إلى مركز متقدم حالياً حتى يستطيع الفريق المشاركة في بطولة خارجية الموسم المقبل، وسواء بقيت إدارتنا أم رحلت، يكون وضع الفريق في المستقبل جيداً.

وزاد حول تطور مستوى الفريق: وجد المدرب أنغوس عناصر جيدة تحتاج إلى بعض التحسينات، وقام بدوره وأخرج لنا هذه التشكيلة الجيدة من اللاعبين واستطاع تحقيق النتائج، علماً بأن القادسية كان يلعب كرة قدم متميزة في الجولات الأولى مع الدوري تحت إدارة حمد الدوسري لكن النتائج لم تخدمه.

وحول قضية إلتون، وإذا ما كان الفريق سيتأثر في حال رفض مركز التحكيم الرياضي مشاركته، أجاب: لا يمكن الخوض في تفاصيل قضية منظورة، كما أن الفريق لا يعتمد على إلتون وحده، رغم أنه لاعب مهم في تشكيلة أنغوس، لكن لدينا خططنا البديلة في حال كان القرار في غير صالح القادسية.

وصعد القادسية إلى المركز السابع في ترتيب دوري المحترفين السعودي بعد فوزه على التعاون 3-1، وهو الذي كان يحتل المركز 12 في الجولة التاسعة قبل استلام البرازيلي أنغوس مهمة تدريبه.