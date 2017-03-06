رامون دياز: صدارة الهلال لا تقنعني

أكد رامون دياز مدرب الهلال أن فريقه لم يحسم لقب الدوري السعودي حتى الآن، مع انفراده بالصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه، قبل 6 جولات من نهاية البطولة.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز فريقه على اتحاد جدة 3-1: توقعتصعوبة المباراة وعرفت نقاط القوة والضعف لدى الاتحاد، كما أن تركيزهم على الهجمات المرتدة فادهم كثيراً، حيث استغلوا واحدة منها وسجلوا هدفاً من خلالها.

وحول تبديلاته، أجاب: لا أود الحديث على لاعب بعينه، نظرتي للمجموعة ككل، لعبنا بتشكيلة جيدة و عمر وجحفلي قدما الإضافة للفريق، وهذا المطلوب منهم.

وأتبع: عبدالله الحافظ تعرض للإصابة بشد عضلي ربما بسبب تغيبه في مباراتين ماضيتين وقررنا إشراك محمد جحفلي وكان قرارا موفقا.

وزاد: "لم نخسر سوى مباراة واحدة، ويجب أن نركز على الأمور الإيجابية ونحاول تطويرها، وصحيح أننا نتصدر بفارق جيد، ولكن حسب خبرتي في كرة القدم لا يمكن أن نقتنع بصدارتنا حتى ينتهي الدوري.