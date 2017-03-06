للمرة السابعة.. اتحاد جدة يهدر تقدمه أمام الهلال

أهدر الاتحاديون تقدمهم أمام الهلال للمرة السابعة خلال آخر 5 مواسم، وخرجوا من تلك المواجهات بـ 3 تعادلات مقابل 4 هزائم في بطولات الدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد.

وتقدم التونسي أحمد عكايشي للاتحاد أواخر الشوط الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن الهلال عاد منتصف شوط المباراة الثاني بواسطة البرازيلي كارلوس إدواردو وعمر خريبين ونواف العابد.

وحدث ذلك في ديسمبر 2014 خلال مباراة ثمن نهائي كأس ولي العهد، عندما تقدم البرازيلي ماركينيو للاتحاديين من علامة الجزاء في الدقيقة التاسعة لكن سلمان الفرج وناصر الشمراني قلبا المباراة لمصلحة الأزرق، قبل أن يحسمها الأخير في الوقت الإضافي وتنتهي المواجهة 3-2.

وفي مطلع ذلك العام تواجه الفريقان في إياب دوري المحترفين السعودي 2013-2014، وتقدم الاتحاديون مرتين، الأولى عن طريق مختار فلاتة قبل أن يعادله سالم الدوسري، وفي بداية الشوط الثاني سجل عبدالرحمن الغامدي هدف أصفر جدة الثاني، لكن ناصر الشمراني سجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

أما مباراة ذهاب دوري ذلك الموسم، فأهدر الاتحاديون تقدمهم مرتين، الأولى بعد هدف فهد المولد في الشوط الأول قبل أن يعادله البرازيلي ثياغو نيفيز، وفي الشوط الثاني سجل مواطنه جوبسون هدف الاتحاد الثاني لكن لاعبو الهلال سجلوا 4 أهداف في آخر 20 دقيقة لتنتهي المباراة 5-2 للهلال.

وعادل سعود كريري النتيجة للاتحاد في مباراتهما خلال مواجهة إياب دوري موسم 2012-2013 قبل أن يتقدم فهد المولد للاتحاد في الشوط الثاني، لكن الثلاثي نواف العابد وعبدالله الزوري وياسر القحطاني أنهوا المباراة بنتيجة 4-2 للهلال.

أما في بطولة كأس الملك 2012 استطاع الهلاليون قلب خسارتيهم ذهاباً وإياباً إلى تعادل وتأهلوا إلى الدور الثاني، عقب تسجيل حسني عبدربه هدفه الثاني في الشباك الزرقاء لكن سالم الدوسري سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة لتنتهي المواجهة 2-2 في جدة، وفي الإياب تقدم نايف هزازي للاتحاد من علامة الجزاء مطلع الشوط الثاني، إلا أن المغربي عادل هرماش سجل هدف التعادل قبل دقائق معدودة من صافرة النهاية، ليتأهل الأزرق إلى نصف النهائي.