إدواردو يخطف نجومية الجولة الـ20

ساهم فوز الهلال في كلاسيكو "الجوهرة المشعة" بجدة، في انتزاع لاعبيه لأغلبية المقاعد في قائمة التشكيلة المثالية للجولة الـ20 من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وفاز بمقعد حراسة المرمى مصطفى ملائكة، حارس الفيصلي، ومن أمامه في الظهير الأيسر حضر عبدالرحمن العبيد لاعب القادسية، وجاوره في مقعد الدفاع الأول زميله عبد المحسن فلاته، إلى جانب اللاعب أسامة هوساوي، فيما حضر محمد البريك في خانة الظهير الأيمن.

وفي الجانب الأيسر من خط الوسط، عاد إلى المقعد التون جوزيه بعد غياب اسبوع، إلى جانب سلمان الفرج في خانة محور الارتكاز الأولى، وزميله نيكولاس ميليسي، فيما نال كارلوس إدواردو خانة الوسط الأيمن.

وفي خط الهجوم، يعود عمر خربين إلى الخانة الأولى بعد غياب أسبوع واحد فقط، أما عن البرازيلي جادسون سانتوس فاستحق مقعد الهجوم الثاني لأول مرة هذا الموسم.

وتألق كارلوس إدواردو في "الكلاسيكو" ساهم في اختياره نجم الجولة العشرين، هدفه في شباك الاتحاد الذي ساهم في تعزيز صدارة الهلال إلى 50 نقطة.