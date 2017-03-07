الموينع: عطيف لن يستمر في الشباب.. نادِ بارز ينتظره

أكد يوسف الموينع وكيل أعمال أحمد عطيف قائد الشباب امتلاكه عرضاً من أحد الأندية المحلية البارزة لضم موكله الصيف المقبل، مشيراً إلى أن علاقة عطيف مع ناديه لن تستمر بعد نهاية عقده في أغسطس القادم.

ودخل أحمد عطيف الفترة الحرة من عقده مع الشباب منتصف فبراير الماضي، وسبق أن أبعد من قبل إدارة النادي عن تدريبات الفريق أواخر العام الماضي، قبل أن يعود بعدها بيوم إلى التدريبات.

وقال الموينع لـ"العربية.نت": ترددت أحاديث بأن أحمد عطيف سيعتزل كرة القدم نهاية الموسم الجاري، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، فأحمد يقدر على الاستمرار في الملاعب لمواسم قادمة، وأنا متأكد أنه سيستمر لكن بعيداً عن الشباب، وأنا حالياً أدرس أحد العروض المحلية لضم خدماته، كما تلقيت اتصالات من أندية خليجية للتعاقد مع موكلي الصيف المقبل.

وحول مفاوضاتهم مع الشباب لاستمرار عطيف، أجاب: لن يتم تمديد عقد أحمد مع ناديه، وهذا أمر عرفناه منذ فترة طويلة، فلو كانت الإدارة تريد استمرار قائد الفريق لخاطبته بالتجديد قبل دخوله الفترة الحرة، لكن هذا لم يحصل، وسيستمر مع النادي حتى نهاية عقده وحل جميع المشاكل المالية العالقة بينه وبين الإدارة.

ونفى لاعب الشباب السابق الذي زامل عطيف قبل سنوات، أن يكون موكله موقوفاً من قبل الإدارة، وأتبع: ليس هناك أي عقوبة مفروضة على أحمد، لكنه غاب عن المباريات الماضية بسبب الإصابة، ومن المؤكد أن يكون ضمن خيارات سامي الجابر الفنية في مباراة الفيصلي القادمة.

وسبق أن ظهر أحمد عطيف في برنامج "في المرمى" منتصف ديسمبر الماضي وقال حول قرار إبعاده: اجتمعت مع رئيس النادي وكان هناك العديد من التناقض في حديثه، ففي المرة الأولى قال لي بأنه قرار إداري، وفي المرة الثانية أفصح بأنه إداري وفني بخصوص عملية إحلال في عناصر الفريق، واليوم تلقى وكيل أعمالي خطاباً من إدارة النادي يطلب تواجدي في صالة الحديد، معللين ذلك بحاجتي إلى رفع معدلي اللياقي.