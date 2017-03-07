قواعد اللعب النظيف.. الحكم مسؤول عن إيقاف اللعب

لا تنص قواعد اللعب النظيف التي قسمها الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى ما قبل وأثناء وما بعد المباراة، على إخراج الكرة للسماح بعلاج أي لاعب، على الرغم من منح باولو دي كانيو جائزة اللعب النظيف قبل 16 عاماً عندما أوقف اللعب لعلاج حارس مرمى إيفرتون الإنجليزي.

بعد حالة دي كانيو بعشرة أعوام في مباراة مصر الأشهر، الأهلي والزمالك، حسام حسن الذي كان يدرب الأخير حينها يدخل في مشاجرة مع مدرب الأهلي مانويل جوزيه والسبب هو أن لاعبي الأحمر لم يخرجوا الكرة لاعلاج أحد لاعبي الزمالك وسجلوا هدفا وُصف بأنه غير أخلاقي.

دائما ما يُخرج اللاعبون الكرة للسماح بعلاج لاعب مصاب وتستنكر الجماهير على اللاعب الذي لا يفعل ذلك لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم له رأي آخر، ففي 2007م أثار الإسباني أدوريز ضجة كبيرة في بلاده عندما ركض بالكرة تجاه مرمى خيتافي وسجل هدفا رغم سقوط أحد اللاعبين على الأرض.

بعدها بأيام نشرت صحيفة ماركا الإسبانية التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحكام ومساعدي الحكام في الاتحاد الأوروبي أبرزها مناشدة الأندية واللاعبين التابعين له بعدم إخراج الكرة في حال وجود لاعب على أرض الملعب وأن المخول الوحيد بإيقاف اللعب هو الحكم فقط.