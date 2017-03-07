إلكو: التحكيم سبب هزيمتنا.. وليس لدينا متخاذل

أكد الهولندي إلكو شاتوري مدرب الاتفاق أن فريقه لم يستحق خسارته الماضية أمام ضيفه الرائد، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن هنالك أسبابا عدة وراء تدني مستويات اللاعبين.

وقال إلكو في المؤتمر الصحافي الثلاثاء: الكل يعرف الوضع الحالي للاتفاق، ونعمل على إصلاح مواضع الخلل. وتابع: أعمل على استقرار الفريق، وهو أمر ضروري بعد التغيرات المتعددة للمدربين، بالإضافة إلى أن المدرب السابق سمح بإعارة كثير من اللاعبين.

وواصل المدير الفني للنادي الشرقي: المباراة السابقة قسى التحكيم فيها علينا، ولم نكن نستحق الخسارة. وأنهى إلكو حديثه: لايوجد لاعب اتفاقي متخاذل، وهناك أسباب كثيرة لتذبذب مستوى بعض اللاعبين.