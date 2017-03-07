هيئة الرياضة تعلن اللائحة الأولية لحوكمة الأندية

أعلنت الهيئة العامة للرياضة اللائحة الأولية لحوكمة الأندية الرياضية ومعالجة تعثرها المالي المكونة من 8 فصول، على أن ترد الأندية بملاحظاتها ومرئياتها حول اللائحة في فترة أقصاها الخامس من الشهر المقبل.

وضمت اللائحة 5 أبواب تتعلق بالتعريفات، وحوكمة الأندية وإجراءات معالجة التعثر المالي والمخالفات والعقوبات وأحكام ختامية ، ويندرج تحت الباب الثاني 8 فصول منها الجمعية العمومية والمحاسب القانوني ومجلس إدارة النادي وأصحاب المصالح وتعارضها، والمعايير المهنية والأخلاقية والتدابير الوقائية من التعثر المالي والإفصاح والشفافية، فيما يندرج تحت الباب الثالث المتعلق بإجراءات التعثر المالي كلاً من إدارة الضبط والتحقيق ومركز التحكيم الرياضي وإعادة التنظيم المالي وحل وتصفية النادي.