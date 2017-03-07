"الانضباط" توقف المولد والعابد.. وتغرم اتحاد جدة

أوقفت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي كلاً من نواف العابد لاعب الهلال وفهد المولد مباراتين للأول ومباراة رسمية للثاني، بينما غرمت نادي الاتحاد 235 ألف بسبب حصول لاعبيه على 6 بطاقات ملونة ورمي جمهوره قوارير المياة والأحذية داخل أرضية ملعب مباراة فريقها أمام الهلال مساء الأحد.

وقالت لجنة الانضباط عبر حساب اتحاد القدم السعودي على "تويتر": تم إيقاف نواف العابد مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال بسبب احتفاله بشكل استفزازي أمام جماهير اتحاد جدة مما نتج عنه إثارة الجماهير، بينما أوقف فهد المولد مباراة رسمية بالإضافة للإيقاف التلقائي عقب تلقيه البطاقة الحمراء لقيامه بركل كارلوس إدواردو لاعب الهلال من الخلف.

وزادت اللجنة: غرم اتحاد جدة 10 آلاف ريال لحصول لاعبيه على 6 بطاقات ملونة (5 صفراء وبطاقة حمراء) و225 لقيام جمهوره برمي قوارير الميارة والأحذية داخل أرضية الملعب.

وبدأ التوتر بين لاعبي الفريقين عقب إحراز إدواردو هدف التعادل الهلالي أثناء سقوط ياسين حمزة لاعب الاتحاد داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسجل عمر خربين ونواف العابد الهدفين الثاني والثالث.